В Свердловской области отсняли 9 фильмов для телеканала «Культура»

— Из всех регионов страны здесь оказались самые добрые, отзывчивые, коммуникабельные жители. Это ощущение было с самого первого дня и до отъезда. Благодаря этому мы смогли снять за пятнадцать дней девять фильмов. Это абсолютный рекорд, — рассказала директор съемочной группы Яна Буробина.