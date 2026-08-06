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В Свердловской области отсняли 9 фильмов для телеканала «Культура»

Фильмы посвящены истории российской промышленности.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области сняли девять фильмов об истории промышленности для телеканала «Культура». Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Съемки документального цикла «Вначале было дело, или История русской промышленности» прошли в Екатеринбурге, Асбесте, Березовском, Каменске-Уральском, Невьянске, Нижнем Тагиле, и в поселках Малышева и Билимбай.

— Из всех регионов страны здесь оказались самые добрые, отзывчивые, коммуникабельные жители. Это ощущение было с самого первого дня и до отъезда. Благодаря этому мы смогли снять за пятнадцать дней девять фильмов. Это абсолютный рекорд, — рассказала директор съемочной группы Яна Буробина.

Каждая серия цикла посвящена промышленникам и новаторам XVIII—XIX вв.еков. Среди героев — Демидовы, Строгановы, Павел Аносов, Лев Брусницын, Алексей Ладыженский, Яков Коковин и другие выдающиеся личности. Премьера проекта состоится в 2027 году. Авторы уже планируют вернуться на Урал — для съемок цикла о писателях.