В Свердловской области отсняли 9 фильмов для телеканала «Культура»

В Свердловской области сняли девять фильмов об истории промышленности для телеканала «Культура». Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Съемки документального цикла «Вначале было дело, или История русской промышленности» прошли в Екатеринбурге, Асбесте, Березовском, Каменске-Уральском, Невьянске, Нижнем Тагиле, и в поселках Малышева и Билимбай.
— Из всех регионов страны здесь оказались самые добрые, отзывчивые, коммуникабельные жители. Это ощущение было с самого первого дня и до отъезда. Благодаря этому мы смогли снять за пятнадцать дней девять фильмов. Это абсолютный рекорд, — рассказала директор съемочной группы Яна Буробина.
Каждая серия цикла посвящена промышленникам и новаторам