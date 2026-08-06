Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС из-за последствий стихии ввели в территориях Ростовской области

Губернатор ввел режим ЧС в двух городах и двух районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение об установлении режима ЧС регионального характера в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском и Волгодонском районах. Об этом говорится в MAX-канале донского правительства.

Режим ЧС в указанных территориях начал действовать с 18 часов вечера 5 августа. Решение связано с необходимостью ликвидации последствий стихии, которая обрушилась на регион 25 июля.

— Введение регионального режима ЧС позволит выделить средства из резервного фонда областного бюджета. Все пострадавшие должны получить финансовую помощь, — прокомментировали власти Ростовской области.

Напомним, ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назвал районы города, больше всего пострадавшие от урагана. Всего в донской столице упали 1117 деревьев.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше