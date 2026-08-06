Режим ЧС из-за последствий стихии ввели в территориях Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение об установлении режима ЧС регионального характера в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском и Волгодонском районах. Об этом говорится в MAX-канале донского правительства.
Режим ЧС в указанных территориях начал действовать с 18 часов вечера 5 августа. Решение связано с необходимостью ликвидации последствий стихии, которая обрушилась на регион 25 июля.
— Введение регионального режима ЧС позволит выделить средства из резервного фонда областного бюджета. Все пострадавшие должны получить финансовую помощь, — прокомментировали власти Ростовской области.
Напомним, ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назвал районы города, больше всего пострадавшие от урагана. Всего в донской столице упали 1117 деревьев.
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