Врач-терапевт из Калининграда прошла отбор на песенный конкурс Олега Газманова

В Калининградской области определили победителей отборочного этапа Проекта «Родники: Новые территории» артиста Олега Газманова, сообщает Фестивальная дирекция. Сорок вокалистов представили номера перед жюри, победителями стали:
Врач-терапевт Лия Канцельстон из Калининграда, которая совмещает медицинскую карьеру с музыкальным образованием;
Звукооператор Гусевского дома культуры Александр Ершов, который поразил экспертов своим басом;
Выпускница Калининградской музыкальной школы имени Глинки Алла Полончук. Исполнение лирической народной песни Воронежской области принесло ей прямой билет в финал конкурса «Родники: Истоки».
Проект «Родники: Новые территории» проходит под руководством народного артиста России Олега Газманова и генерального продюсера Елены Ульяновой. Финал состоится 9 декабря 2026 года в «Янтарь-Холле».