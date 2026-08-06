Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач-терапевт из Калининграда прошла отбор на песенный конкурс Олега Газманова

Одной из победительниц отборочного этапа стала медик Лия Канцельстон.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области определили победителей отборочного этапа Проекта «Родники: Новые территории» артиста Олега Газманова, сообщает Фестивальная дирекция. Сорок вокалистов представили номера перед жюри, победителями стали:

Врач-терапевт Лия Канцельстон из Калининграда, которая совмещает медицинскую карьеру с музыкальным образованием;

Звукооператор Гусевского дома культуры Александр Ершов, который поразил экспертов своим басом;

Выпускница Калининградской музыкальной школы имени Глинки Алла Полончук. Исполнение лирической народной песни Воронежской области принесло ей прямой билет в финал конкурса «Родники: Истоки».

Проект «Родники: Новые территории» проходит под руководством народного артиста России Олега Газманова и генерального продюсера Елены Ульяновой. Финал состоится 9 декабря 2026 года в «Янтарь-Холле».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше