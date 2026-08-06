Власти Калининграда сообщили о старте продаж абонементов на муниципальные парковки

В Калининграде начали продавать абонементы на ряд муниципальных парковок. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Стоимость абонемента — 2480 рублей в месяц. Приобрести его можно через обновлённую версию мобильного приложения «KeyPark».
Количество абонементов по каждой парковке ограничено:
на ул. Гайдара — 19;
на ул. Озерова — 23;
у «Театра эстрады» — 39;
на ул. Железнодорожной — 44;
рядом с «Калининградгражданпроектом» — 73;
у ДС «Янтарный» — 35;
на ул. Согласия — 34.
Стоимость абонемента утвердили в июле. Горвласти также ввели плату за пользование стоянкой для транспортных средств категорий «А» и «М». Она составляет 30 ₽ в час.
Ранее сообщалось, что в 2026 году количество парковочных сессий на муниципальных парковках Калининграда превысило 300 тысяч.