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Власти Калининграда сообщили о старте продаж абонементов на муниципальные парковки

Приобрести их можно через мобильное приложение.

В Калининграде начали продавать абонементы на ряд муниципальных парковок. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Стоимость абонемента — 2480 рублей в месяц. Приобрести его можно через обновлённую версию мобильного приложения «KeyPark».

Количество абонементов по каждой парковке ограничено:

на ул. Гайдара — 19;

на ул. Озерова — 23;

у «Театра эстрады» — 39;

на ул. Железнодорожной — 44;

рядом с «Калининградгражданпроектом» — 73;

у ДС «Янтарный» — 35;

на ул. Согласия — 34.

Стоимость абонемента утвердили в июле. Горвласти также ввели плату за пользование стоянкой для транспортных средств категорий «А» и «М». Она составляет 30 ₽ в час.

Ранее сообщалось, что в 2026 году количество парковочных сессий на муниципальных парковках Калининграда превысило 300 тысяч.

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