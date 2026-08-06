Банк оштрафовали за 1263 звонка должнице из Красноярска

В Красноярске банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за многочисленные звонки женщине с требованием погасить долг. Об этом сообщили в ГУФССП России по Красноярскому краю.
За два месяца должнице поступили 1263 звонка. Судебные приставы установили, что допустимый законом предел был превышен почти в 158 раз.
«В результате судебные приставы расценили действия банка как “телефонный терроризм”, а также нарушение неприкосновенности частной жизни женщины и оказание на нее давления для погашения долга. Кроме того, было установлено, что ранее банк уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — рассказали в пресс-службе.
Банк признали виновным в нарушении правил возврата просроченной задолженности (по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ) и назначили административный штраф в размере 100 тысяч рублей.