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Банк оштрафовали за 1263 звонка должнице из Красноярска

В Красноярске банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за многочисленные звонки женщине с требованием погасить долг.

В Красноярске банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за многочисленные звонки женщине с требованием погасить долг. Об этом сообщили в ГУФССП России по Красноярскому краю.

За два месяца должнице поступили 1263 звонка. Судебные приставы установили, что допустимый законом предел был превышен почти в 158 раз.

«В результате судебные приставы расценили действия банка как “телефонный терроризм”, а также нарушение неприкосновенности частной жизни женщины и оказание на нее давления для погашения долга. Кроме того, было установлено, что ранее банк уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — рассказали в пресс-службе.

Банк признали виновным в нарушении правил возврата просроченной задолженности (по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ) и назначили административный штраф в размере 100 тысяч рублей.