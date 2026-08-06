Банк оштрафовали за 1263 звонка должнице из Красноярска

«В результате судебные приставы расценили действия банка как “телефонный терроризм”, а также нарушение неприкосновенности частной жизни женщины и оказание на нее давления для погашения долга. Кроме того, было установлено, что ранее банк уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — рассказали в пресс-службе.