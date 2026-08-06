С начала 2026 года на Дону вдвое увеличились продажи слитков из драгметаллов

За семь месяцев 2026 года в Ростовской области было продано в два раза больше золотых и серебряных слитков, чем за прошлогодние январь-июль. Об этом сообщили в региональном филиале АО «Россельхозбанк» (РСХБ). Здесь добавили, что также с начала этого года дончане стали вдвое больше приобретать инвестиционных монет.