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С начала 2026 года на Дону вдвое увеличились продажи слитков из драгметаллов

За семь месяцев 2026 года в Ростовской области было продано в два раза больше золотых и серебряных слитков, чем за прошлогодние январь-июль. Об этом сообщили в региональном филиале АО «Россельхозбанк» (РСХБ). Здесь добавили, что также с начала этого года дончане стали вдвое больше приобретать инвестиционных монет.

Источник: Коммерсантъ

За семь месяцев 2026 года в Ростовской области было продано в два раза больше золотых и серебряных слитков, чем за прошлогодние январь-июль. Об этом сообщили в региональном филиале АО «Россельхозбанк» (РСХБ). Здесь добавили, что также с начала этого года дончане стали вдвое больше приобретать инвестиционных монет.

По данным представителей РСХБ, наибольшей популярностью у жителей Дона пользуется золотая монета номиналом 50 ₽ с изображением Георгия Победоносца.

Как отметила директор Ростовского регионального филиала РСХБ Лариса Туишева, в 2026 году наибольший спрос на слитки и монеты пришелся на апрель и июнь. «Активнее всего приобретаются золотые слитки весом до 10 гр. Продукты из драгоценных металлов являются инструментом с длинным инвестиционным горизонтом, и мы рекомендуем клиентам придерживаться сбалансированной стратегии при принятии финансовых решений», — резюмировала госпожа Туишева.