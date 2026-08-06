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В Москве установят мемориальную доску в память о Герое России Рябцеве

В Москве установят мемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО Рябцеве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Андрей Мецлер помог добиться установки мемориальной доски на фасаде дома в столице в память о Герое России Андрее Рябцеве, погибшем в зоне СВО, сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова.

Она рассказала, что к Мецлеру обратилась мама погибшего участника СВО с просьбой оказать содействие в установке мемориальной доски на фасаде дома № 25 на улице Борисовские Пруды в Москве в память о ее сыне Андрее Рябцеве, которому посмертно было присвоено звание Героя России. По словам федерального омбудсмена, ранее инициативная группа обращалась с этим вопросом в районные инстанции, но безуспешно.

«Вопрос решен совместно с префектурой Южного административного округа. Распоряжением правительства Москвы мемориальная доска в память о Герое России Андрее Рябцеве будет установлена до конца текущего года на фасаде дома, где он проживал», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

В сообщении она также поблагодарила префектуру Южного административного округа, правительство Москвы и столичного омбудсмена за оперативное решение вопроса.