В Москве установят мемориальную доску в память о Герое России Рябцеве

Она рассказала, что к Мецлеру обратилась мама погибшего участника СВО с просьбой оказать содействие в установке мемориальной доски на фасаде дома № 25 на улице Борисовские Пруды в Москве в память о ее сыне Андрее Рябцеве, которому посмертно было присвоено звание Героя России. По словам федерального омбудсмена, ранее инициативная группа обращалась с этим вопросом в районные инстанции, но безуспешно.