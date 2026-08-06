В ботаническом саду Самары побывавшие в космосе семена дали всходы

Партия семян 21 вида редких растений, участвовавших в космическом эксперименте на борту орбитальной биолаборатории «Бион-М» № 2, дала всходы в ботаническом саду Самары. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации губернатора Самарской области.
Раньше всех, еще в апреле, появились проростки василька Талиева, ясенца жестколистного, лазурника трехлопастного, мака прицветникового и мачка желтого. Ближе к середине мая у этих видов уже развернулись настоящие листья взамен первоначально появившихся семядольных. Начальник отдела флоры Ботанического сада Самарского университета им. Королева Ирина Рузаева пояснила, что растения планируют пересадить до конца лета 2026 года — после снижения температуры воздуха. Выбор более благоприятного температурного периода позволит уменьшить потерю влаги, снизить стресс и создать более благоприятные условия для восстановления корневой системы.
«Нет заметных различий по всхожести между семенами, находившимися во время полета внутри космического аппарата, и семенами того же вида, размещенными снаружи, на внешней стороне борта лаборатории, практически в условиях открытого космоса. Аналогичные данные зафиксированы и по части развития проростков и дальнейшего роста растений из опытной и контрольной групп — каких-то особых различий нам пока обнаружить не удалось, нет ни ингибирования прорастания, ни резкого нарушения в развитии», — отметила научный руководитель Ботанического сада, заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королева Людмила Кавеленова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.