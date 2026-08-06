В ботаническом саду Самары побывавшие в космосе семена дали всходы

«Нет заметных различий по всхожести между семенами, находившимися во время полета внутри космического аппарата, и семенами того же вида, размещенными снаружи, на внешней стороне борта лаборатории, практически в условиях открытого космоса. Аналогичные данные зафиксированы и по части развития проростков и дальнейшего роста растений из опытной и контрольной групп — каких-то особых различий нам пока обнаружить не удалось, нет ни ингибирования прорастания, ни резкого нарушения в развитии», — отметила научный руководитель Ботанического сада, заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королева Людмила Кавеленова.