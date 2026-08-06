73% нижегородцев заранее предупреждают руководителя о своем увольнении

Большинство жителей Нижнего Новгорода (73%) заранее предупреждают руководство о намерении уволиться, 27% делают это в день подачи заявления, сообщили в SuperJob.
Женщины информируют начальство чаще мужчин (76% против 70%). Среди сотрудников до 35 лет таких — 80%, среди тех, кто старше 45 лет, — около 68%. Чаще всего заранее предупреждают работники со средним профессиональным образованием и те, кто получает свыше 150 тысяч рублей в месяц.
78% HR‑специалистов считают, что об уходе стоит сообщать минимум за месяц. При этом 31% ранее уволившихся сотрудников могли бы остаться при определённых условиях — чаще это мужчины. Главный фактор удержания — повышение зарплаты (63%), далее идут улучшение отношения руководства и решение конфликтов (16%), снижение нагрузки и улучшение условий труда (14%), карьерный рост (10%) и выполнение обещаний (7%).
Ранее стало известно, у кого быстрее всего растут зарплаты в Нижнем Новгороде.