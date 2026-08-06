73% нижегородцев заранее предупреждают руководителя о своем увольнении

Женщины информируют начальство чаще мужчин (76% против 70%). Среди сотрудников до 35 лет таких — 80%, среди тех, кто старше 45 лет, — около 68%. Чаще всего заранее предупреждают работники со средним профессиональным образованием и те, кто получает свыше 150 тысяч рублей в месяц.