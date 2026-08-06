Волгоградцы массово выставляют на продажу ПВЗ популярного маркетплейса

Предприниматели Волгоградской области массово выставляют на продажу пункты выдачи заказов Wildberries. На популярном сайте бесплатных объявлений на 6 июля только в Волгограде размещено около десятка предложений. Расстаются с налаженным бизнесом и жители Волжского.
Такая же ситуация и в других городах России. По данным kommersant.ru, на первые дни августа было выставлено на продажу больше девяти тысяч ПВЗ этой компании. В Волгограде владельцы пунктов рассчитывают получить за них от 200 тысяч до 1 млн рублей.
Аналитики связывают ситуацию с резким снижением доходов — в некоторых ПВЗ они сократились на треть. А также с перебоями в логистики, связанными с атаками БПЛА на склады маркетплейса. Ранее vlg.aif.ru сообщал о пожаре на логистическом объекте на западе Волгограда.