Волгоградцы массово выставляют на продажу ПВЗ популярного маркетплейса

Такая же ситуация и в других городах России. По данным kommersant.ru, на первые дни августа было выставлено на продажу больше девяти тысяч ПВЗ этой компании. В Волгограде владельцы пунктов рассчитывают получить за них от 200 тысяч до 1 млн рублей.