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Волгоградцы массово выставляют на продажу ПВЗ популярного маркетплейса

Аналитики связывают ситуацию с резким снижением доходов — в некоторых ПВЗ они сократились на треть.

Предприниматели Волгоградской области массово выставляют на продажу пункты выдачи заказов Wildberries. На популярном сайте бесплатных объявлений на 6 июля только в Волгограде размещено около десятка предложений. Расстаются с налаженным бизнесом и жители Волжского.

Такая же ситуация и в других городах России. По данным kommersant.ru, на первые дни августа было выставлено на продажу больше девяти тысяч ПВЗ этой компании. В Волгограде владельцы пунктов рассчитывают получить за них от 200 тысяч до 1 млн рублей.

Аналитики связывают ситуацию с резким снижением доходов — в некоторых ПВЗ они сократились на треть. А также с перебоями в логистики, связанными с атаками БПЛА на склады маркетплейса. Ранее vlg.aif.ru сообщал о пожаре на логистическом объекте на западе Волгограда.

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