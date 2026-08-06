114 штрафов погасила владелица таксопарка в Арзамасе после ареста счетов

Владелица таксопарка из Арзамаса оплатила 114 штрафов ГИБДД только после того, как судебные приставы ограничили доступ к ее банковским счетам. Общая сумма задолженности составляла около 89 тысяч рублей. А с учётом исполнительского сбора нарушительница выплатила более 300 тысяч, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.