«Мама, я в кино!»: в Красноярске опубликовали афишу бесплатных кинопоказов на август

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект «Мама, я в кино!» представил расписание бесплатных кинопоказов под открытым небом на август. До конца лета красноярцев ждут десятки вечерних сеансов в парках, скверах и общественных пространствах города.
Показы стартуют в 21:00. Уже 6 августа зрители смогут посмотреть фильм «Ритмы мечты» в парке «Академгородок», «Девка-баба» — в парке «Покровский», а «Капитан Крюк» — на улице Глинки, 12а.
8 августа на острове Татышев пройдет «Мега МЯВК» — бесшумный кинопоказ сразу трех фильмов: «Семейный призрак», «Ждун» и «Папа может».
Далее в программе: 12 августа — «Снежный человек» в поселке Минино, 13 августа — «Царевна-лягушка 2» в парке «Покровский», 15 августа — «Папа может» в сквере имени Геннадия Юдина.
Во второй половине месяца зрителей ждут «Элла и черный ягуар» (18 августа, поселок Элита), «Ждун» (20 августа, сквер «Энтузиастов»), «Снежный человек» (23 августа, остров Татышев) и «Сказки темного леса. Ворожея» (26 августа, микрорайон Солнечный).
Завершится проект 29 августа «Ночью кино».
Добавим, проект «Мама, я в кино!» работает в Красноярске с 2020 года. Все показы проходят бесплатно и открыты для всех желающих. Организаторы рекомендуют взять с собой плед и теплую одежду, чтобы просмотр был максимально комфортным.
6+