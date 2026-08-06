Ермак стал ближе: волонтеры РУСАЛа помогли построить экотропу в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Красноярские Столбы» для горожан — сердце Красноярска, место особое, сакральное. Здесь завершился проект «Лето в заповеднике», поддержанный РУСАЛом и ЭН+. Его результатом стала двухкилометровая экологическая тропа к скальному массиву «Ермак», которая сделала один из любимых маршрутов жителей и туристов удобнее и безопаснее.
Проект реализовали в рамках программы корпоративного волонтерства «Помогать просто». Волонтеры РУСАЛа и ЭН+ помогли команде национального парка воплотить идею в жизнь: переносили доски и бревна, укладывали деревянные настилы, красили конструкции, устанавливали опоры и навигационные указатели. Экологические и социальные инициативы компания развивает через Центр социальных программ, созданный более 20 лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска.
За несколько лет программа «Лето в заповеднике» стала одним из самых востребованных направлений волонтерства, а совместная работа позволила вырастить проект в масштабный экологический объект, которым теперь смогут пользоваться тысячи гостей национального парка.
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Работа над экотропой началась три года назад. За сезоны 2024 и 2025 годов добровольцы проложили 1,5 километра пути. Финальная смена довела общую протяженность маршрута до двух километров.
В финальной смене приняли участие 23 сотрудника РУСАЛа из 11 городов — от Ачинска и Красноярска до Москвы, Волгограда и Владивостока.
Дмитрий Дмитриев, заместитель директора Алюминиевого дивизиона РУСАЛа, назвал проект частью экологической стратегии компании и продолжением многолетнего партнёрства с национальным парком. Он подчеркнул, что для РУСАЛа территории, где живут сотрудники, — это зоны ответственности компании.
«Ответственность заключается в том, чтобы создавать полезные объекты там, где мы живем. Сегодня результат этой работы — два километра экотропы, которые получили жители и гости Красноярска», — сказал Дмитрий Дмитриев.
Обновленный маршрут стал удобнее и безопаснее. На сложных участках появились перила, вдоль тропы установили лавочки, где посетители могут отдохнуть и восстановить силы. Теперь подняться к Ермаку смогут даже туристы без специальной подготовки.
Куратор проекта от национального парка «Красноярские Столбы» Светлана Юшкова считает, что благоустройство маршрута помогает одновременно заботиться о посетителях и сохранять заповедную природу.
«Каждый, кто поднимается к Ермаку, теперь чувствует, что о нем подумали и позаботились. Когда человек видит такое отношение к себе, он в ответ бережнее относится к природе и соблюдает правила посещения особо охраняемой территории. Сотрудники РУСАЛа и ЭН+ стали настоящей частью нашей заповедной команды», — рассказала Светлана Юшкова.
Сотрудничество РУСАЛа и национального парка началось много лет назад. Директор «Красноярских Столбов» Вячеслав Щербаков напомнил, что партнерство начиналось с небольших субботников и проектов экологического мониторинга. Постепенно эта работа выросла в масштабные инициативы Центра социальных программ и корпоративные волонтерские смены.
Для самих волонтеров «Лето в заповеднике» стало возможностью увидеть непосредственный результат своей работы. Сотрудница участка электролизного производства РУСАЛа Юлия Пасько приехала в Красноярск из Волгограда. Волонтерством она занимается около шести лет, а в обустройстве экотропы участвует второй сезон.
«Я смотрю на это величие и понимаю: это страна, в которой я живу. Это моя страна, и у меня есть возможность сделать ее лучше. Особенно важно понимать, что ты можешь изменить что-то своими руками», — поделилась Юлия Пасько.
Рабочую часть смены дополнила образовательная программа. Участники ходили на экскурсии, знакомились с природным наследием региона и изучали принципы осознанного экотуризма.
На открытии третьей очереди маршрута часть символической ленты передали самому молодому волонтеру. Эта традиция связывает разные поколения участников и показывает, что работа продолжится.
Национальный парк рассчитывает на следующий этап благоустройства, а РУСАЛ намерен и дальше поддерживать проекты, которые сохраняют природу Сибири и делают любимые места красноярцев доступнее и безопаснее.