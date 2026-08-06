Студент проиграл в шахматном турнире, но выиграл в лотерею

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Студент из Калининградской области проиграл в шахматном турнире, но затем купил лотерейный билет, который принес ему пять миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи».
«Александр потерпел неудачу на турнире по шахматам утром. Возвращаясь с мероприятия, Александр решил, что если не повезло один раз, то во второй раз точно повезет», — сказали в компании.
Молодой человек купил несколько билетов, а уже следующим утром получил уведомление о выигрыше. По его словам, он не рассчитывал всерьез на успех, а участвовал в лотерее ради удовольствия.
Из выигрыша Александр сделает финансовую подушку безопасности, чтобы работа не отвлекала от главной цели: выучиться на специалиста по прикладной физике наукоемких производств.