Фальков рассказал о зачислении абитуриентов в российские университеты

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министр образования и науки Валерий Фальков сообщил, что в ходе текущей приемной кампании в университеты России уже зачислены 117 тысяч человек, более 40 тысяч из которых — абитуриенты отдельной квоты, участники СВО и их дети.
«В российские университеты уже зачислено 117 тысяч человек. В соответствии с правилами приема это, как правило, три наших основных квоты. Это отдельная квота, особая квота и целевая квота. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке», — приводит слова Фалькова ИС «Вести».
Он напомнил, что к отдельной квоте относятся участники СВО и их дети.
«Мы выделяли в этом году 56 684 места (на отдельную квоту — ред.), 41 811 человек на данный момент уже зачислены. То есть квота заполнена чуть больше, чем на 73%», — добавил Фальков.
Приемная кампания стартовала 20 июня.