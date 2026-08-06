Фальков рассказал о зачислении абитуриентов в российские университеты

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министр образования и науки Валерий Фальков сообщил, что в ходе текущей приемной кампании в университеты России уже зачислены 117 тысяч человек, более 40 тысяч из которых — абитуриенты отдельной квоты, участники СВО и их дети.