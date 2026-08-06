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Фальков рассказал о зачислении абитуриентов в российские университеты

Фальков: в российские университеты уже зачислили 117 тысяч абитуриентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министр образования и науки Валерий Фальков сообщил, что в ходе текущей приемной кампании в университеты России уже зачислены 117 тысяч человек, более 40 тысяч из которых — абитуриенты отдельной квоты, участники СВО и их дети.

«В российские университеты уже зачислено 117 тысяч человек. В соответствии с правилами приема это, как правило, три наших основных квоты. Это отдельная квота, особая квота и целевая квота. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке», — приводит слова Фалькова ИС «Вести».

Он напомнил, что к отдельной квоте относятся участники СВО и их дети.

«Мы выделяли в этом году 56 684 места (на отдельную квоту — ред.), 41 811 человек на данный момент уже зачислены. То есть квота заполнена чуть больше, чем на 73%», — добавил Фальков.

Приемная кампания стартовала 20 июня.

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