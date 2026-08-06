Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области

Режим «Беспилотная опасность» отменен на территории Нижегородской области в четверг, 6 августа. Об этом сообщается в официальном канале РСЧС региона.
При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112.
Ранее также стало известно об отмене режима ракетной опасности на территории региона.
Отметим, что в ходе ночной атаки БПЛА на Нижегородскую область пострадали три взрослых и один ребенок.
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