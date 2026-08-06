В Хабаровском крае из аварийного жилья переселят 3 тысячи человек

В Хабаровском крае продолжается переселение жителей аварийных домов. Более 3 тысяч человек получат новые квартиры, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём телеграм-канале.
Для этого в регионе предоставят 1108 квартир. Первый дом для переселенцев на улице Совхозной в Хабаровске уже введён в эксплуатацию. В ближайшее время первые три семьи получат ключи от нового жилья.
«Остальные дома — пять в Хабаровске и по одному в Комсомольске-на-Амуре и Бикине — должны быть сданы до конца текущего года. Рассчитываем, что застройщик не подведёт», — написал Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил, что работа ведётся по поручению Президента России Владимира Путина.
«Усиливаем работу по переселению людей из аварийного жилья. Напомню, что в середине июля также принял решение о расселении жильцов 12 домов по Карла Маркса уже в этом году», — сообщил глава региона.
Дополнительно в следующем году планируется приобрести ещё 242 квартиры для жителей аварийных домов.
«Наша задача в том, чтобы обеспечить людям достойные условия проживания. Для этого в Хабаровском крае действует шестилетняя адресная программа переселения», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
До 2030 года в регионе планируют расселить более 92 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры смогут получить около 5,9 тысячи жителей края.