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СК завел дело о сходе грузового поезда с рельсов под Красноярском

Следователи возбудили уголовное дело в связи с недавним ЧП на Красноярской железной дороге, где 13 вагонов грузового поезда получили повреждения в результате схода с рельсов. Повреждены также пути.

Источник: Российская газета

Следователи возбудили уголовное дело в связи с недавним ЧП на Красноярской железной дороге, где 13 вагонов грузового поезда получили повреждения в результате схода с рельсов. Повреждены также пути.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 4 июля в Курагинском районе. Грузовой поезд следовал от станции Путевой в направлении станции Кошурниково.

«Произошел сход 13 вагонов», — сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Повреждены пути и 13 вагонов. Убытки транспортной компании превышают три миллиона рублей.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.