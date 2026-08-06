СК завел дело о сходе грузового поезда с рельсов под Красноярском

Следователи возбудили уголовное дело в связи с недавним ЧП на Красноярской железной дороге, где 13 вагонов грузового поезда получили повреждения в результате схода с рельсов. Повреждены также пути.
По информации правоохранителей, инцидент произошел 4 июля в Курагинском районе. Грузовой поезд следовал от станции Путевой в направлении станции Кошурниково.
«Произошел сход 13 вагонов», — сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Повреждены пути и 13 вагонов. Убытки транспортной компании превышают три миллиона рублей.
Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.