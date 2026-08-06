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Настоящий офицер и казак: 24-летний сын волгоградского депутата погиб на СВО

Алексей Пополитов был награжден медалью Жукова.

Источник: Комсомольская правда

Трагическая новость потрясла депутатский корпус волгоградской облдумы: в зоне спецоперации погиб сын депутата Дмитрия Пополитова. Алексею было всего 24 года. Он был настоящим офицером, потомственным казаком. Парламентарии выражют соболезнования семье своего коллеги.

— Честь, верность присяге и долг перед Отчизной были сутью жизни Алексея. За плечами этого молодого воина — боевые будни на Херсонском направлении, уважение товарищей и командиров, государственная награда — медаль Жукова, — рассказали в облдуме.

Алексей Пополитов прошел путь от рядового до офицера. Он обладал большим мужеством и сильными лидерскими качествами.

— Склоняем головы перед памятью героя, который отдал самое дорогое — свою жизнь — за будущее России, — скорбят коллеги отца Алексея.