Настоящий офицер и казак: 24-летний сын волгоградского депутата погиб на СВО

Трагическая новость потрясла депутатский корпус волгоградской облдумы: в зоне спецоперации погиб сын депутата Дмитрия Пополитова. Алексею было всего 24 года. Он был настоящим офицером, потомственным казаком. Парламентарии выражют соболезнования семье своего коллеги.
— Честь, верность присяге и долг перед Отчизной были сутью жизни Алексея. За плечами этого молодого воина — боевые будни на Херсонском направлении, уважение товарищей и командиров, государственная награда — медаль Жукова, — рассказали в облдуме.
Алексей Пополитов прошел путь от рядового до офицера. Он обладал большим мужеством и сильными лидерскими качествами.
— Склоняем головы перед памятью героя, который отдал самое дорогое — свою жизнь — за будущее России, — скорбят коллеги отца Алексея.