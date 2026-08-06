В Барнауле смонтируют 21 остановку транспорта в новом дизайне

Остановки общественного транспорта в новом дизайне появятся в городе Барнауле Алтайского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Всего будет обновлен 21 павильон, сообщили в городской администрации.
Работы будут проводиться в ходе третьего этапа проекта туристского кода. Новые остановки появятся на проспекте Ленина, Демидовской площади, площади Спартака, Красноармейском проспекте и на проспекте Строителей. Каждый павильон будет оснащен вывеской с названием остановки, урнами и наружной информационной конструкцией.
На внутренней стороне разместят туристско‑информационные материалы: на одних остановках — сведения о самостоятельных экскурсионных маршрутах, на других — информацию о ближайших достопримечательностях. Материал будет подаваться в увлекательном формате. На внешней стороне конструкции представят сведения о городских и краевых событийных мероприятиях.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.