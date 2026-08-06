В аварии на выезде из Калининграда, где очевидцы видели машину в кювете, пострадали четыре человека

В аварии на Советском проспекте, где столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека. Об этом Госавтоинспекция региона пишет в своей группе во «ВКонтакте» в четверг, 6 августа.
ДТП произошло около 7:00. По оперативным данным, женщина за рулём Volkswagen выехала на встречную полосу и врезалась в Hyundai. Обстоятельства аварии выясняют инспекторы.
Как рассказал «Клопс» источник в экстренных службах региона, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. 40-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, он впал в кому. У 37-летней женщины диагностировали аналогичные повреждения и перелом бедра.
Двое других участников аварии — мужчины 30 и 64 лет. Первый получил травмы головы и грудной клетки, второй — ушибы. Всех четверых госпитализируют в БСМП.
По словам очевидцев, авария произошла на выезде из Калининграда. Одна легковушка лежала на боку в кювете, вторая осталась на дороге с сильно повреждённым правым боком.