Режим опасности по БПЛА сняли в Нижегородской области

Режим беспилотной опасности перестал действовать в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону 6 августа в 11:09.
Напомним, что угрозу атаки БПЛА объявили в регионе вечером 5 августа. Утром стало известно о работе дежурных сил ПВО и РЭБ на территории области. Вражеский беспилотник влетел в дерево, а осколки от него вызвали пожар в квартире. Пострадали четыре человека.
Граждан просят не приближаться к обломкам БПЛА. При их обнаружении следует звонить по номеру 112.
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