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СК сделал заявление после падения ребенка в канализационный колодец глубиной 3,5 метра под Столином

СК сделал заявление после падения ребенка в колодец 3,5 метра под Столином.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете сделали заявление после падения ребенка в канализационный колодец глубиной 3,5 метра в Столинском районе.

Ранее мы писали, что под Столином родители не смогли вытащить двухлетнего ребенка, упавшего в канализационный колодец глубиной 3,5 метра.

Мальчик отошел на пару метров от родителей и провалился. Спасли ребенка сотрудники МЧС, малыш госпитализирован с травмой головы.

СК сейчас проводит проверку. В ведомстве напомнили, что канализационные и водопроводные колодцы представляют опасность для детей и взрослых. Особую опасность представляют собой люки, которые имеют повреждения, не закреплены или скрыты травой и мусором.

В ведомстве отметили, что родителям и взрослым следует постоянно контролировать детей. Маленькие дети должны находиться в зоне видимости и досягаемости.

— Даже несколько метров могут стать критическими, — подчеркнули в СК.

Также в ведомстве заявили, что взрослым следует объяснять об опасности, рассказывать, что люк не является игровой зоной, и что наступать на него нельзя. При прогулках посоветовали выбирать безопасный маршрут, избегать участков с высокой травой, неосвещенных дворов, мест с поврежденными крышками люков. Также важна быстрая реакция:

— При падении человека в колодец не пытайтесь спуститься сами. Немедленно вызывайте спасателей, — заявили в СК.

Еще белорусам сказали оценивать состояние люков. Если крышка шатается, смещена или отсутствует, то следует обходить место стороной и сообщать об этом в коммунальные службы.

Между тем педиатр сказала, когда родителям вызвать скорую ребенку во время жары в Беларуси.

К слову, еще ранее ОСВОД предупредил белорусов о правилах 20 секунд и 10 шагов на воде: «Опаснее глубокой ямы».

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