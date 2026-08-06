СК сделал заявление после падения ребенка в канализационный колодец глубиной 3,5 метра под Столином

Также в ведомстве заявили, что взрослым следует объяснять об опасности, рассказывать, что люк не является игровой зоной, и что наступать на него нельзя. При прогулках посоветовали выбирать безопасный маршрут, избегать участков с высокой травой, неосвещенных дворов, мест с поврежденными крышками люков. Также важна быстрая реакция: