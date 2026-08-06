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Владимир Путин объявил об открытии учебного ИТ-центра в Нижнем Новгороде

Учреждение будет открыто в сотрудничестве с Кыргызстаном.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде совместно с Кыргызстаном откроют новый учебный центр в области информационных технологий и кибербезопасности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции (18+).

Президент отметил, что Российская Федерация и Кыргызская Республика активно сотрудничают в ряде сфер, в том числе в экономической и энергетической отраслях. Также страны создают совместные проекты в образовании и науке, в культуре и спорте, по линии общественных и молодёжных кругов.

Так, в Кыргызстане строят девять школ с обучением на русском языке, а в Бишкеке появится кампус Славянского университета. В кыргызские школы и вузы из России регулярно направляются высококвалифицированные педагоги, выделяются учебные пособия. Кроме того, в Нижнем Новгороде планируют открыть совместный учебный центр в области информационных технологий и кибербезопасности.

Напомним, что в прошлом году Нижегородская область укрепила взаимодействие с Кыргызской Республикой в торгово-экономической и образовательной сфере. Сейчас около 50 кыргызских студентов проходят обучение в нижегородских вузах. Также в Нижнем Новгороде был открыт офис почетного консула Киргизской Республики.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что студент из Нижнего Новгорода создал первый в России легальный VPN-сервис.

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