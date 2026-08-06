В Калининграде начинают продавать абонементы на платные муниципальные парковки. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале администрации города.
«Информируем о старте продаж абонементов на ряд муниципальных парковок. Стоимость — 2480 рублей в месяц. Приобрести абонемент можно через обновлённую версию мобильного приложения KeyPark», — сообщили в мэрии.
Абонементы ввели на семи стоянках. Их количество для каждой парковки ограничено. Для стоянки на Гайдара доступно 19 абонементов, на Озерова — 23, у Театра эстрады (бывший Дом искусств) — 39, на Железнодорожной — 44, на Московском проспекте, 93−97 — 73, у ДС «Янтарный» — 35, у поликлиники на Согласия — 34.
В июне стало известно, что в Калининграде вводят резидентские абонементы на муниципальных парковках. Власти говорили о таких планах ещё в 2024 году. На стоянках также есть бесплатные периоды. Они действуют в будние дни с 19:00 до 8:00 и круглосуточно в выходные и праздники. Некоторые категории граждан могут постоянно оставлять машины бесплатно, если внесли автомобиль в реестр парковочных разрешений.