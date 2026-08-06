Банк оштрафовали на 100 тысяч за 1263 звонка должнице из Красноярска

Женщина не вернула деньги в срок, и банк начал буквально терроризировать её звонками и сообщениями. За два месяца с её личного телефона и электронной почты поступило 1263 звонка — почти в 158 раз больше, чем разрешено законом. Женщина обратилась в службу судебных приставов.