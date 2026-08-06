Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк оштрафовали на 100 тысяч за 1263 звонка должнице из Красноярска

Женщина обратилась в службу судебных приставов.

В Красноярске судебные приставы привлекли банк к ответственности за превышение допустимого числа телефонных звонков должнице. Об этом сообщили в краевом ГУФССП.

Женщина не вернула деньги в срок, и банк начал буквально терроризировать её звонками и сообщениями. За два месяца с её личного телефона и электронной почты поступило 1263 звонка — почти в 158 раз больше, чем разрешено законом. Женщина обратилась в службу судебных приставов.

Действия банка расценили как «телефонный терроризм» и нарушение неприкосновенности частной жизни. Ранее банк уже привлекался за аналогичное нарушение.

За это банк оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что красноярцев предупредили о новой уловке аферистов с «заменой счета».