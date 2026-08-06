Банк оштрафовали на 100 тысяч за 1263 звонка должнице из Красноярска

В Красноярске судебные приставы привлекли банк к ответственности за превышение допустимого числа телефонных звонков должнице. Об этом сообщили в краевом ГУФССП.
Женщина не вернула деньги в срок, и банк начал буквально терроризировать её звонками и сообщениями. За два месяца с её личного телефона и электронной почты поступило 1263 звонка — почти в 158 раз больше, чем разрешено законом. Женщина обратилась в службу судебных приставов.
Действия банка расценили как «телефонный терроризм» и нарушение неприкосновенности частной жизни. Ранее банк уже привлекался за аналогичное нарушение.
За это банк оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что красноярцев предупредили о новой уловке аферистов с «заменой счета».