За сутки 17 человек пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

Среди раненых — двое мирных жителей с особо тяжелыми травмами: у одного диагностирована частичная ампутация стопы с множественными осколочными ранениями, у другого — открытый перелом. Также пострадали женщина с осколочным ранением живота и мужчина с минно-взрывной травмой.