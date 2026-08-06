Четверо нижегородцев пострадали от атаки БПЛА ВСУ 6 августа: что известно?

Четыре человека, в том числе ребёнок, пострадали при падении обломков БПЛА в Нижегородской области.
ОБ этом сообщил губернатор Глеб Никитин. С подробностями — nn.aif.ru.
В ночь на 6 августа силы ПВО и РЭБ отразили атаку беспилотников ВСУ в Нижегородской области, а всего над регионами России уничтожили 605 БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В Нижегородской области, по предварительным данным прокуратуры региона, осколки попали в жилой дом в селе Саваслейка — это часть городского округа Кулебаки в 230 км от Нижнего Новгорода.
При отражении атаки из‑за радиоподавления и ликвидации беспилотника разлёт осколков БПЛА спровоцировал возгорание в квартире жилого дома, объяснил Глеб Никитин. Всем пострадввшим оперативно оказали медицинскую помощь — угрозы жизни и здоровью нет. Пожар ликвидирован, на месте продолжают работать специалисты.
Власти региона заявили о готовности поддержать граждан, чьё жильё получило повреждения. По предварительным данным, других последствий атаки не зафиксировано. В прокуратуре Нижегородской области также сообщили, что проконтролируют соблюдение прав пострадавших граждан. Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим нижегородцам прокуратура области организовала специальную горячую линию по телефону 8−903−602−22−20.
Напомним, в Нижегородской области продолжает действовать режим беспилотной опасности: жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями. Оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности, все необходимые меры для обеспечения безопасности населения принимаются в полном объёме.
Ранее режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 6 августа.