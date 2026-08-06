Хедлайнером праздника «Башня365» станет Стас Ярушин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 августа Обществе-культурный центр «Башня» отметит свой первый день рождения. За год общественное пространство стало одним из любимых мест для встреч норильчан и гостей города.
В День рождения принято дарить подарки, но сотрудники «Башни» решили сделать подарок для всех жителей заполярного города, они приглашают всех норильчан и гостей города вместе отметить первый день рождения и обещают незабываемые эмоции.
Как рассказала директор ОКЦ «Башня» Виктория Чуланова: «Мы подготовили более 40 активностей как внутри “Башни”, так и, конечно, на площади Октябрьской, где развернется самое большое действие нашего праздника».
В этот день можно увидеть все многообразие пространства «Башни», посетить интересные локации, посвященные восьми направлениям деятельности общественно-культурного центра — архитектура, урбанистика, семья и детство, развитие личности, предпринимательство, гастрономия, кино и мультипликация.
Сотрудники «Башни» расскажут о достижениях и реализации проектов за прошедший год. Один из крупнейших — это уникальный проект — акселератор «Башня PRO. События». Он реализуется при поддержке фонда «Наш Норильск». Уже прошло 3 потока, и выпускники акселератора осуществляют свои проекты в общественно-культурном пространстве. По словам директора «Башни», в день рождения они придут на праздник и проведут для норильчан ряд мастер-классов.
Каждому пришедшему на праздник выдадут карту с восьмью локациями. Проходя каждую локацию, гости праздника получают штампик на своей карте, и в конце обязательно получат небольшой подарок на память от «Башни».
В день рождения будет объявлено о новых проектах, которые стартуют в «Башне» в ближайшее время.
«8 августа мы откроем новое пространство для подростков. “Чердак подростка” — это часть образовательного проекта “Школа молодого архитектора”, поддержанного грантовой программой “Люди территории” компании “Норникель”, — рассказала Виктория Чуланова. — Оно рассчитано для молодых людей от 14 до 18 лет, которые интересуются архитектурой и урбанистикой. Мы подробно расскажем про новое пространство, направления, которые предстоит попробовать норильчанам».
Еще один символический подарок от «Башни» — цикл лекций «Глазами инженера», рассказывающий о культурном коде Севера, который организован совместно с «Норникелем».
Ну и конечно же в завершении праздника — большой концерт. Хедлайнером «Башня365» станет Стас Ярушин, который выступит также в роли ведущего мероприятия. «А вишенкой на именинном торте будет его выступление с коллективом Музлофт бэнд», — подчеркнула Виктория Чуланова.
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