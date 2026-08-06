Хедлайнером праздника «Башня365» станет Стас Ярушин

Сотрудники «Башни» расскажут о достижениях и реализации проектов за прошедший год. Один из крупнейших — это уникальный проект — акселератор «Башня PRO. События». Он реализуется при поддержке фонда «Наш Норильск». Уже прошло 3 потока, и выпускники акселератора осуществляют свои проекты в общественно-культурном пространстве. По словам директора «Башни», в день рождения они придут на праздник и проведут для норильчан ряд мастер-классов.