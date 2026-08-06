Амурскую природоохранную прокуратуру возглавил Антон Давыдов

Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру возглавил Антон Давыдов. Нового руководителя коллективу ведомства представил первый заместитель Генерального прокурора России Анатолий Разинкин, сообщает МАХ канал Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Представление состоялось 6 августа. В мероприятии приняли участие прокуроры Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Еврейской автономной и Амурской областей, а также руководители межрегиональных контролирующих органов.
Анатолий Разинкин поздравил Антона Давыдова с назначением и отметил его профессиональный опыт и управленческие качества. Он выразил уверенность, что под руководством нового прокурора ведомство продолжит работу по обеспечению законности в сфере охраны природы в Амурском бассейне.
Среди приоритетных направлений работы Антон Давыдов назвал обеспечение водоотведения на острове Русском, газификацию Читы, реализацию нацпроекта «Чистый воздух», развитие системы обращения с отходами I и II классов опасности, защиту животного мира, борьбу с незаконными рубками и лесовосстановление.