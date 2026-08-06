Амурскую природоохранную прокуратуру возглавил Антон Давыдов

Анатолий Разинкин поздравил Антона Давыдова с назначением и отметил его профессиональный опыт и управленческие качества. Он выразил уверенность, что под руководством нового прокурора ведомство продолжит работу по обеспечению законности в сфере охраны природы в Амурском бассейне.