В модернизацию энергосистемы Дона до 2031 года вложат 21 млрд рублей

География проектов охватывает как крупные городские агломерации (Ростов, Батайск, Волгодонск), так и сельские территории (х. Большой Лог, п. Октябрьский, с. Чалтырь). Технологически основной акцент сделан на замене устаревшего трансформаторного оборудования на более мощные и энергоэффективные аналоги. Диапазон мощностей новых трансформаторов — от 10 до 80 МВА. Кроме этого, в портфеле присутствуют проекты по строительству и реконструкции линий электропередачи, в том числе заходов на новые и реконструируемые подстанции. Протяженность новых линий варьируется от 1,79 до 6,5 км, что важно для интеграции объектов в существующую сеть.