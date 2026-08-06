В Красноярске автоледи-лихач чуть не лишилась иномарки из-за сотни штрафов

В Красноярске судебные приставы добились полного погашения должницей крупной суммы за многократные нарушения правил дорожного движения.
27-летняя автоледи получила за 2025 и 2026 годы 107 постановлений на общую сумму 158 тысяч рублей, в основном — за превышение скорости. Но оплачивать штрафы красноярка не спешила. Тогда приставы перешли к мерам принудительного взыскания: арестовали ее банковские счета и начислили исполнительский сбор в размере 147 тысяч рублей. Поскольку денег на счетах не оказалось, сумма долга продолжала расти.
«Ситуация разрешилась во время совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГАИ. На одной из дорог Красноярск был выявлен и остановлен автомобиль должницы — “Мазда Вериса”. На него оперативно составили акт описи и ареста, предварительно оценив транспортное средство в 700 тысяч рублей. Поняв, что ситуация становится серьезной и есть риск лишиться своей машины, должница на месте полностью погасила задолженность в 305 тысяч рублей. После поступления денег взыскателю арест с автомобиля был снят», — рассказали в Службе приставов.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.