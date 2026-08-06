В селе Полетном Хабаровского края обновили территорию у берега реки Кии

Территорию у берега реки Кии благоустроили в селе Полетном Хабаровского края при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации муниципального района имени Лазо.
Специалисты расчистили и углубили русло реки, отсыпали берег чистым песком, проложили прогулочные дорожки, установили лавочки и современный пирс. Теперь там проводят время семьи, а для рыбаков оборудовали удобные подходы к воде. Кроме того, местные жители отмечают, что после расчистки русла в реке стало заметно больше рыбы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.