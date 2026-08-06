В селе Полетном Хабаровского края обновили территорию у берега реки Кии

Специалисты расчистили и углубили русло реки, отсыпали берег чистым песком, проложили прогулочные дорожки, установили лавочки и современный пирс. Теперь там проводят время семьи, а для рыбаков оборудовали удобные подходы к воде. Кроме того, местные жители отмечают, что после расчистки русла в реке стало заметно больше рыбы.