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В городах Пермского края ввели режим «Ковёр» 6 августа

Небо над Соликамском и Березниками закрыто.

Режим «Ковёр» ввели ещё в двух городах Пермского края, сообщает РСЧС.

6 августа в 11:30 в регионе объявили «Ракетную опасность». Министерство территориальной безопасности Пермского края напомнило жителям, что порядок действий в такой ситуации такой же, как при угрозе БПЛА. Кроме того, в небе над краевой столицей ввели «Ковёр» радиусом 100 км, а в Большом Савино временно ограничили приём и выпуск судов.

Позже жители Пермского края получили оповещения о том, что режим «Ковёр» ввели и на территориях Березников и Соликамска. Радиус действия — 50 километров.

Напомним, «Ковёр» объявляет Минобороны РФ, чтобы гражданская авиация освободила небо для работы ВВС. Решение о закрытии аэропортов принимает Росавиация. В таком случае, самолёты перенаправляют на запасные аэропорты или в безопасные зоны ожидания.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что особые режимы ввели также на соседних территориях. В Татарстане объявили угрозу атак БПЛА. Под ограничения попали четыре города: Альметьевск, Бугульма, Заинск и Лениногорск. А в Удмуртии действует режим «Беспилотная опасность».

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