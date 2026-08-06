Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА

Четыре человека получили травмы при попадании осколков БПЛА в жилой дом.

Источник: Живем в Нижнем

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль соблюдение прав жителей Кулебак, которые пострадали при атаке ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Осколки беспилотника попали в жилой дом в Саваслейке, что привело к последующему возгоранию в квартире. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Губернатор Глеб Никитин пообещал оказать помощь гражданам.

Ранее в Нижегородской области отменили режим ракетной и беспилотной опасности. Аэропорт продолжает работать с ограничениями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше