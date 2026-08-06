Нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль соблюдение прав жителей Кулебак, которые пострадали при атаке ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Осколки беспилотника попали в жилой дом в Саваслейке, что привело к последующему возгоранию в квартире. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Губернатор Глеб Никитин пообещал оказать помощь гражданам.
Ранее в Нижегородской области отменили режим ракетной и беспилотной опасности. Аэропорт продолжает работать с ограничениями.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше