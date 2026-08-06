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В строительной отрасли Красноярского края работает 93 тысячи человек

По итогам 2025 года на территории Красноярского края по виду деятельности «Строительство» выполнено работ на сумму 567,4 миллиарда рублей. Об.

По итогам 2025 года на территории Красноярского края по виду деятельности «Строительство» выполнено работ на сумму 567,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. Застройщики различных форм собственности возвели 112 жилых зданий, общая площадь квартир в которых достигла 643,7 тысячи квадратных метров. В целях совершенствования социально-культурной инфраструктуры сданы в эксплуатацию: общеобразовательные учреждения на 3,2 тысячи учащихся, детский сад на 100 мест, медицинские амбулатории и поликлиники суммарной пропускной способностью 1,5 тысячи посещений за смену, а также клубные культурные объекты вместимостью 490 человек. В дополнение к этому были возведены два физкультурно-оздоровительных центра, спортивные залы суммарной площадью 2,5 тысячи квадратных метров и бассейн с водной поверхностью в 400 квадратных метров. Также инфраструктура пополнилась коммерческими и офисными зданиями общей площадью 39 тысяч квадратных метров, выставочным комплексом на 726 квадратных метров, точками общественного питания на 458 посетителей, гостиницами вместимостью 132 человека, базами отдыха и туристическими объектами общим числом 73 места, двумя культовыми сооружениями.