В строительной отрасли Красноярского края работает 93 тысячи человек

По итогам 2025 года на территории Красноярского края по виду деятельности «Строительство» выполнено работ на сумму 567,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. Застройщики различных форм собственности возвели 112 жилых зданий, общая площадь квартир в которых достигла 643,7 тысячи квадратных метров. В целях совершенствования социально-культурной инфраструктуры сданы в эксплуатацию: общеобразовательные учреждения на 3,2 тысячи учащихся, детский сад на 100 мест, медицинские амбулатории и поликлиники суммарной пропускной способностью 1,5 тысячи посещений за смену, а также клубные культурные объекты вместимостью 490 человек. В дополнение к этому были возведены два физкультурно-оздоровительных центра, спортивные залы суммарной площадью 2,5 тысячи квадратных метров и бассейн с водной поверхностью в 400 квадратных метров. Также инфраструктура пополнилась коммерческими и офисными зданиями общей площадью 39 тысяч квадратных метров, выставочным комплексом на 726 квадратных метров, точками общественного питания на 458 посетителей, гостиницами вместимостью 132 человека, базами отдыха и туристическими объектами общим числом 73 места, двумя культовыми сооружениями.