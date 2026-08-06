Эфирное телерадиовещание частично отключат в Нижнем Новгороде до 16 августа

8, 9, 15 и 16 августа с 08:00 до 17:00 приостановят вещание FM-радиостанций. Работы, которые будут проводиться во второй половине августа и в сентябре, не потребуют ограничений. Сроки проведения покраски могут скорректировать из-за погодных условий.