Эфирное телерадиовещание частично отключат в Нижнем Новгороде до 16 августа

В Нижнем Новгороде ожидаются перерывы вещания телерадиопрограмм в связи с покраской телебашни. Ограничения продолжатся до 16 августа. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТС.
Напомним, что в Нижнем Новгороде проведут плановую покраску телебашни. Работы будут выполняться в светлое время суток с 3 августа по 30 сентября. Для обеспечения безопасного проведения работ телерадиовещание будет временно отключено.
6, 7, 10, 11, 12 и 13 августа в период с 12:00 до 17:00 будут прерваны трансляции первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), аналогового телеканала «Суббота» и FM-радиостанций.
8, 9, 15 и 16 августа с 08:00 до 17:00 приостановят вещание FM-радиостанций. Работы, которые будут проводиться во второй половине августа и в сентябре, не потребуют ограничений. Сроки проведения покраски могут скорректировать из-за погодных условий.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что жители СНТ на Автозаводе пожаловались на регулярное отключение электричества.