В Краснодарском крае прошла смена по технологическому предпринимательству

Профильная смена «Миссия — расширять возможности инновациями!» проходила с 20 по 24 июля на территории молодежного лагеря «Регион 93» в Краснодарском крае. Мероприятие состоялось при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.
В течение пяти дней молодые предприниматели, разработчики, специалисты в сфере ИИ, студенты и представители креативных индустрий участвовали в образовательной программе, работали над проектами, создавали команды и знакомились с возможностями технологического предпринимательства. Они могли выбрать одно из трех направлений: «ИТ-Хакатонщик», «Крутой стартапер» и «Креатив × Бизнес».
В ходе секции «ИТ-Хакатонщик» состоялся 48-часовой технологический хакатон. Участники секции «Крутой стартапер» разбирали бизнес-модели, изучали инструменты привлечения инвестиций, маркетинга и продвижения проектов, а также работали с трекерами и экспертами над развитием собственных идей. На площадке «Креатив × Бизнес» гости исследовали возможности применения креативных подходов в предпринимательстве, работали над проектными решениями и учились превращать идеи в продукты и проекты, востребованные бизнесом.
«Сегодня особенно важно создавать среду, где молодые люди могут не только получать знания, но и сразу применять их на практике. Форум “Регион 93” стал именно такой площадкой: здесь участники смогли за несколько дней попробовать себя в разных ролях, собрать команды, получить обратную связь от экспертов и сделать первые шаги к созданию собственных проектов. Для нас важно, что технологическое предпринимательство становится частью масштабной молодёжной повестки Краснодарского края», — подчеркнула исполнительный директор регионального фонда развития инноваций Ольга Лукашева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.