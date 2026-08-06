В Краснодарском крае прошла смена по технологическому предпринимательству

«Сегодня особенно важно создавать среду, где молодые люди могут не только получать знания, но и сразу применять их на практике. Форум “Регион 93” стал именно такой площадкой: здесь участники смогли за несколько дней попробовать себя в разных ролях, собрать команды, получить обратную связь от экспертов и сделать первые шаги к созданию собственных проектов. Для нас важно, что технологическое предпринимательство становится частью масштабной молодёжной повестки Краснодарского края», — подчеркнула исполнительный директор регионального фонда развития инноваций Ольга Лукашева.