Лечения не существует. Учёный Литвинов рассказал о новом смертельном вирусе

Вирус Бурбон — смертельное заболевание, которое трудно диагностировать. Он не только ослабляет иммунитет, но и поражает костный мозг. А «поймать» его можно только в лабораторных условиях. Из-за сложности диагностики Бурбон малоизучен. Однако учёные опасаются, что вирус может вызвать пандемию. Как убивает Бурбон, и кто в группе риска — в материале сайта perm.aif.ru.