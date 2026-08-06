Лечения не существует. Учёный Литвинов рассказал о новом смертельном вирусе

Вирус Бурбон — смертельное заболевание, которое трудно диагностировать. Он не только ослабляет иммунитет, но и поражает костный мозг. А «поймать» его можно только в лабораторных условиях. Из-за сложности диагностики Бурбон малоизучен. Однако учёные опасаются, что вирус может вызвать пандемию. Как убивает Бурбон, и кто в группе риска — в материале сайта perm.aif.ru.
Переносчик — клещ.
Малоизученный смертельный вирус Бурбон в течение пяти лет медленно убивал мужчину. Пациент жаловался на сильные головные боли. Определить вирус удалось спустя год лабораторных исследований. Но это исключение из правил. Обычно болезнь развивается более стремительно, а врачи не успевают поставить диагноз.
Впервые вирус выявили всего 12 лет назад в США в округе Бурбон штата Канзас. Позже заболевание распространилось по всей территории страны. Вирус относят к категории редких и малоизученных. В первую очередь, это связано с недостаточной базой методов диагностики.
Человеку вирус передаёт иксодовый клещ «одинокая звезда». Отличить членистоногое можно по серебристо-белому пятну в виде звёздочки на спине. Ещё одним переносчиком является азиатский длиннорогий клещ.
При этом, как отмечает старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, вирус не передаётся воздушно-капельным или контактным путём.
«Активизация вируса в последнее время, вероятно, связана с расширением ареала переносчиков из-за изменения климата, ростом числа контактов человека с клещами и улучшением методов диагностики, которые позволяют выявлять случаи, ранее остававшиеся нераспознанными», — объясняет Валерий Литвинов.
Главная мишень — костный мозг.
Точное влияние Бурбона на организм человека неизвестно. Но уже понятно, что главная его цель — это костный мозг, в котором вирус разрушает процессы деления клеток.
«Это приводит к двум ключевым проявлениям. Во-первых, значительно уменьшается число лейкоцитов — белых кровяных телец, — без них иммунная защита ослабевает, делая организм уязвимым для вторичных инфекций. А, во-вторых, сокращается количество тромбоцитов — клеток, которые склеиваются друг с другом, закрывая раны и порезы, — их отсутствие повышает риск кровотечений», — рассказывает Валерий Литвинов.
Кроме того, от вируса Бурбона страдает и печень. Инфекция поражает клетки органа, вызывая печёночную недостаточность. Но главная опасность вируса в том, что он делает организм беззащитным и повышает риск внутренних кровотечений.
«На фоне тяжелого течения заболевания могут развиваться угрожающие жизни осложнения, такие как инфекционно-токсический шок и печеночно-почечная недостаточность, которые в отсутствие эффективной терапии способны привести к летальному исходу», — уточняет эксперт.
В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, в том числе пожилые пациенты и пациенты с хроническими заболеваниями. У таких людей организм не может эффективно бороться с вирусом.
Лекарства не действуют.
«Симптомы вируса Бурбон неспецифичны и на начальном этапе напоминают обычную вирусную инфекцию или грипп. У пациентов отмечаются лихорадка, сильная головная боль, ломота в теле, выраженная слабость и утомляемость, а также тошнота и кожная сыпь. Именно из-за этой размытой клинической картины заболевание сложно отличить от многих других клещевых инфекций», — объясняет Валерий Литвинов.
Также у пациентов фиксируются серьёзные боли и слабость, требующие стационарного лечения. Диагностировать Бурбон можно только в специализированных лабораториях, это делает вирус практически невидимым для врачей.
Специфического лечения болезни до сих пор не существует. Медики используют препараты широкого спектра. Но их эффективность и безопасность ещё не подтверждена клиническими испытаниями. А лекарства, которые используют при похожей болезни Лайма, в 90% случаев не действуют на Бурбон.
«Антибиотики, которые успешно применяются при болезни Лайма, абсолютно бесполезны против вируса Бурбон. Более того, их необоснованное применение не только не приносит пользы, но и может нанести вред, нарушая баланс нормальной микрофлоры кишечника, что в условиях тяжелой инфекции может усугубить состояние пациента», — предупреждает учёный ПНИПУ.
Основной помощью при Бурбоне остаётся госпитализация, симптоматическая терапия и поддержание жизненно важных функций организма.
Новая пандемия?
Несмотря на опасения учёных, вирус Бурбон значительно отличается от ковида главным образом тем, что не передаётся воздушно-капельным путём. Поэтому его быстрое распространение невозможно.
«Риск новой пандемии, подобной коронавирусной, крайне мал — для того чтобы болезнь стала глобальной угрозой, ей нужно уметь эффективно передаваться воздушно-капельным путём, чего у вируса Бурбон нет. Однако это не отменяет важности профилактики укусов клещей, так как инфекция остается опасной, особенно для людей с ослабленным иммунитетом», — отмечает Валерий Литвинов.
В России нет клещей-переносчиков Бурбона, но учёные не исключают возможности передачи вирусов среди разных видов. Тогда инфекция может расширить свою географию.
«В любом случае эта инфекция остается эндемичной, то есть привязанной к конкретным территориям, и массового распространения по миру не получает», — успокаивает кандидат медицинских наук.