В Светлогорске после реставрации открыли уникальные солнечные часы «Зодиак»

Одна из главных достопримечательностей калининградского курорта вернулась на свое законное место. После двух лет реставрации мозаичные солнечные часы вновь встречают гостей и жителей Светлогорска вместе с открывшейся левой стороной променада.
«Зодиак» — один из главных символов города. Конкуренцию часам может составить разве что историческая башня военного санатория. Уникальный арт-объект, который до сих пор максимально точно показывает время, создал в начале 70-х годов прошлого века калининградский скульптор Николай Фролов вместе со своими помощниками.
Огромное панно общей площадью 78,5 квадратных метра выложили из смальты в технике римской мозаики. Примерно 500 килограммов материалов привезли из поселка Костино Московской области, еще по несколько тонн — с Донецкого комбината монументального искусства и Лисичанского стекольного завода. Мозаику осторожно уложили на плоскую бетонную «подушку» толщиной 15 сантиметров.
Когда арт-объект был полностью готов, его установили на променаде в Светлогорске, сделав центром композиции. Именно к часам все жители и туристы спускались по знаменитой лестнице, ведущей прямиком на берег Балтийского моря.
Необходимость в ремонте возникла после обследования променада. По словам руководителя службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгения Маслова, возникла необходимость в замене железобетонных конструкций набережной и перекрытий. В целом по бетону пошло очень много трещин, что создавало реальную угрозу не только для мозаичного панно, но и для прохожих.
Инженеры, обследовавшие променад, добавили, что опорные колонны отклонились от вертикали на 50−90 сантиметров. Объект долгое время использовали без антикоррозийной обработки в условиях постоянных штормов на Балтике и сильных ветров. В результате бетон начал разрушаться, а металл сгнил. Когда вся конструкция «поплыла», стержень солнечных часов изменил наклон, а карты панно отслоились от основания. Историко-культурная экспертиза оценила техническое состояние часов как «недопустимое», а общее состояние всего памятника признали «неудовлетворительным». Объект отправили на реставрацию.
Она проходила в несколько этапов. Сначала часы сфотографировали с разных сторон и создали их 3D-модель. После этого осторожно демонтировали шар и гномон (стержень, по тени от которого определяют время). Панно очистили, промыли и подготовили к снятию мозаики.
Дальше началось самое сложное: реставраторам предстояло не только сохранить каждый кубик зодиакального «пазла», но и запомнить его расположение. Для этого создали специальную карту.
При восстановлении утраченных частей изготовили новую смальту, максимально повторяющую историческую. Как только изображение пересобрали, его покрыли специальным морозостойким и водонепроницаемый составом.
Гномон, масса которого составляет порядка 200 килограммов, установили под углом 55,5 градуса, что соответствует географической широте, на которой расположен Светлогорск. Стержень ориентируется на Полярную звезду.
Как только все работы завершили, «Зодиак» вернули на историческое место, но не показывали публике из-за продолжавшегося ремонта променада. Теперь архитектурный памятник доступен всем желающим вместе с левой частью светлогорской набережной.
Кстати.
Несмотря на богатую историю, солнечные часы официально включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации лишь в октябре 2022 года. Это один из немногих калининградских памятников советского периода.