В Светлогорске после реставрации открыли уникальные солнечные часы «Зодиак»

Инженеры, обследовавшие променад, добавили, что опорные колонны отклонились от вертикали на 50−90 сантиметров. Объект долгое время использовали без антикоррозийной обработки в условиях постоянных штормов на Балтике и сильных ветров. В результате бетон начал разрушаться, а металл сгнил. Когда вся конструкция «поплыла», стержень солнечных часов изменил наклон, а карты панно отслоились от основания. Историко-культурная экспертиза оценила техническое состояние часов как «недопустимое», а общее состояние всего памятника признали «неудовлетворительным». Объект отправили на реставрацию.