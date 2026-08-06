2488 школ и детсадов Ростовской области готовят к 1 сентября

Также в регионе после капитального ремонта откроют девять школ. Четыре уже сдали, сейчас ведется приемка еще пяти школ в Аксайском, Заветинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском и Кашарском районах. На эти цели из бюджета региона выделили более 2,1 млрд. рублей. На строительство новой школы в Красном Сулине направили 280 млн. рублей.