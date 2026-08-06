2488 школ и детсадов Ростовской области готовят к 1 сентября

1 сентября в Ростовской области откроют четыре новые школы. Одну из них осмотрел губернатор Юрий Слюсарь. Пост об этом глава региона опубликовал в соцсетях.
— Школа в новом ЖК Ростова — первый пример градостроительного подхода, когда социальные учреждения строятся с многоквартирными домами за счет средств инвестора. Застройщик вложил более миллиарда рублей, 46 млн рублей выделил город на оснащение, — рассказал Юрий Слюсарь.
Речь идет о здании начальной школы на 300 мест. Общая площадь объекта — почти 7 тысяч кв. метров. Корпус позволит разгрузить основное здание учебного заведения и перевести большинство классов на обучение в одну смену.
Также в регионе после капитального ремонта откроют девять школ. Четыре уже сдали, сейчас ведется приемка еще пяти школ в Аксайском, Заветинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском и Кашарском районах. На эти цели из бюджета региона выделили более 2,1 млрд. рублей. На строительство новой школы в Красном Сулине направили 280 млн. рублей.
Дополнительно из резервного фонда области на оснащение образовательных учреждений выделили 85,7 млн рублей.
— Всего к учебному году готовим 2488 школ, детсадов и учреждений допобразования. Проверку прошли и к новому учебному году готовы практически все, — добавил Юрий Слюсарь.
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