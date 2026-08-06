СМИ: число трудовых мигрантов из Центральной Азии в России сократилось

Кроме того, как отмечает издание, по статистике за первые шесть месяцев 2026 года на первом месте по въездам с целью «работа» находится Узбекистан (более 1,1 миллиона), их число сократилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом, по данным газеты, на втором месте располагается Таджикистан с 494,5 тысячами рабочих въездов (минус 17,9% по сравнению с 2025 годом), а на третьем — Киргизия с 289,1 тысячи въездов (минус 16,7%).