СМИ: число трудовых мигрантов из Центральной Азии в России сократилось

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Число въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с целью «работа» сократилось в первом полугодии 2026 года на 15% по сравнению с таким же периодом 2025 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистику погранслужбы.
«Количество въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с целью “работа” сократилось в первом полугодии 2026 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишет газета.
По подсчетам газеты, эти страны являются лидерами по числу рабочих въездов за первое полугодие 2025 и 2026 годов. За шесть месяцев 2025 года, пишет газета, граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии суммарно совершили более 2,3 миллиона въездов с указанной целью «работа», а за такой же период 2026 года — около 1,9 миллиона въездов.
Кроме того, как отмечает издание, по статистике за первые шесть месяцев 2026 года на первом месте по въездам с целью «работа» находится Узбекистан (более 1,1 миллиона), их число сократилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом, по данным газеты, на втором месте располагается Таджикистан с 494,5 тысячами рабочих въездов (минус 17,9% по сравнению с 2025 годом), а на третьем — Киргизия с 289,1 тысячи въездов (минус 16,7%).