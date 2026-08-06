В Госдуме объяснили, как получить налоговый вычет за благотворительность

«Я особенно ценю и всегда выражаю признательность людям, которые помогают благотворительным фондам, религиозным организациям, приютам и другим НКО. Когда человек решает поделиться своими средствами с теми, кому они нужнее, это дорогого стоит. При этом, к сожалению, многие жертвователи не знают, что законодательство позволяет им вернуть часть уже уплаченного НДФЛ», — заявил парламентарий.