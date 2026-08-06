В Госдуме объяснили, как получить налоговый вычет за благотворительность

За перечисление средств благотворительным фондам, религиозным организациям, приютам и другим некоммерческим организациям (НКО) можно получить налоговый вычет. Его сумма составит до 13% от размера пожертвования, сообщил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков.
«Я особенно ценю и всегда выражаю признательность людям, которые помогают благотворительным фондам, религиозным организациям, приютам и другим НКО. Когда человек решает поделиться своими средствами с теми, кому они нужнее, это дорогого стоит. При этом, к сожалению, многие жертвователи не знают, что законодательство позволяет им вернуть часть уже уплаченного НДФЛ», — заявил парламентарий.
Сумма вычета будет зависеть от размера пожертвования, уточнил Новичков. Обычно она ограничена 25% годового дохода гражданина. Например, если гражданин платит НДФЛ по ставке 13% и пожертвовал 100 тыс. руб., то с помощью вычета он сможет вернуть до 13 тыс. руб. При этом такая льгота не учитывается в общий лимит вычетов, установленный для расходов на лечение, обучение и занятия спортом.
Право на возврат средств дает пожертвование организациям, соответствующим категориям, указанным в Налоговом кодексе. Кроме того, потребуется сохранить электронный чек, банковскую выписку, договор о пожертвовании или другие подтверждающие документы. Депутат подчеркнул, что прямой перевод на карту конкретному человеку не дает права на вычет.
Документы и декларация на возврат средств подаются после окончания календарного года в личном кабинете Федеральной налоговой службы. Она проверит все сведения и в случае подтверждения права на вычет пересчитает сумму налога. Затем переплату перечислят на указанный в заявлении банковский счет. Срок проверки составляет до трех месяцев.
Налоговый вычет на долгосрочные сбережения.
С 1 сентября 2026 года в России появится налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования.
У россиян появится возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ с суммы страховых взносов (в границах лимита долгосрочных сбережений). Налоговый вычет будет распространяться на уплаченные страховые взносы по заключенным с 1 января 2025 года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни в пределах 30 млн руб. по каждому такому договору.
Кроме того, налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений увеличится с 400 тыс. до 500 тыс. руб. на каждого родителя. Получить вычет в размере до 500 тыс. руб. можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в тех случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей.
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