A$AP Rocky намекнул на новый альбом Рианны. Что о нем известно

Разговор о новом альбоме Рианны зашел в недавнем подкасте на шоу Джейсона Ли (The Jason Lee Show). Ведущий спросил рэпера, является ли он причиной того, что поклонники уже десять лет не могут дождаться новых работ от его партнерши. Среди фанатов давно существует теория, что задержка с выходом новой музыки связана с ее отношениями и растущей семьей: у пары трое детей. Сюда же относятся и многочисленные бизнес-проекты Рианны.