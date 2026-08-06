A$AP Rocky намекнул на новый альбом Рианны. Что о нем известно

Американский рэпер A$AP Rocky намекнул на новый альбом Рианны. Последний сборник певицы Anti вышел в 2016 году. С тех пор она активно занимается семьей, а творчество отошло на второй план, сообщает The Hollywood Reporter.
Разговор о новом альбоме Рианны зашел в недавнем подкасте на шоу Джейсона Ли (The Jason Lee Show). Ведущий спросил рэпера, является ли он причиной того, что поклонники уже десять лет не могут дождаться новых работ от его партнерши. Среди фанатов давно существует теория, что задержка с выходом новой музыки связана с ее отношениями и растущей семьей: у пары трое детей. Сюда же относятся и многочисленные бизнес-проекты Рианны.
A$AP Rocky опроверг эти заявления: «Нет, она сейчас в студии. Да, я это сказал. Извини, детка». Также он добавил, что певица действительно готовит серьезную работу. «Черт, меня за это накажут. Ее фанаты меня убьют», — отшутился он.
Альбом Рианны Anti.
В 2016 году вышел восьмой и на данный момент последний альбом Рианны Anti. Работа сразу стала хитом и провела две недели на вершине чарта Billboard 200. В пластинку вошли такие хиты, как Work, Needed Me, Love on the Brain и Desperado.
Выпуск альбома ознаменовался скандалом. Его планировали выпустить в формате эксклюзива для стриминга Tidal, однако за день до официального релиза он был выложен в Сеть.
Чем Рианна занимается сейчас.
Официальных альбомов с тех пор певица не выпускала, однако порадовала поклонников несколькими отдельными синглами-саундтреками: Lift Me Up и Born Again для «Черной пантеры: Ваканда навеки» в 2022 году и Friend of Mine для «Смурфиков» в 2025 году.
Одним из самых заметных стало ее выступление в перерыве Супербоула в 2023 году. На шоу вместе с ней выступили около 100 танцоров, а сама певица часть композиций исполнила на платформе, парящей над футбольным полем. Всего прозвучали отрывки из 12 хитов Рианны, а выступление длилось 13 минут.
Во время выступления Рианна сообщила о второй беременности, она появилась перед зрителями в эффектном красном сценическом костюме (комбинезон и куртка) с заметно округлившимся животом, который она поддерживала рукой и старалась не исполнять слишком активных танцевальных движений.
О третьей беременности певица также сообщила во время Met Gala 2025. Знаменитость продемонстрировала округлившиеся формы в обтягивающем костюме в корсетном стиле, который соответствовал теме вечера — истории мужской моды и ее влиянию на идентичность афроамериканцев (стиль «Черный денди»).
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