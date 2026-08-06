В Беларуси бывшая и нынешняя свекровь заявили в милицию на свою невестку

Бывшая и нынешняя свекровь, а также другие родственники заявили в милицию на 30-летнюю жительницу Полоцка. Подробности в Октябрьском РОВД Витебска рассказали газете «Вiцьбiчы».
В милицию обратилась горожанка, заявившая, что у нее образовался огромный долг по микрозаймам. Выяснилось, что в гости в женщине заходила бывшая невестка. Под благовидным предлогом недавняя родственница взяла телефон экс-свекрови и оформила несколько микрозаймов на общую сумму 2300 белорусских рублей. Но на этом она не остановилась. Каждый раз, приходя в гости, чтобы закрыть старые микрозаймы, она открывала новые с высокими процентами.
— Каждый следующий визит к бывшей родственнице сопровождался оформлением очередного займа, — рассказали в милиции.
В итоге имя бывшей свекрови фигурантка оформила 11 займов на общую сумму 10 300 белорусских рублей.
А отработав схему на бывшей свекрови, белоруска оформила еще пять займов уже на нынешнюю свекровь — на 4700 рублей. Кроме того, жертвами подозреваемой стали еще несколько ее близких родственников и знакомых. Общий ущерб составил почти 40 тысяч рублей.
Фигурантку будут судить за хищение имущества путем модификации компьютерной информации совершенное в крупном размере (ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем другая белоруска вызвала милицию, когда ее 10-летний сын создал фото в нейросети.
А еще в Минске 10-летний школьник отнес в кусты $200 тысяч — что было дальше.
Между тем ЖКХ судилось с минчанкой, которая отказалась устанавливать полотенцесушитель.