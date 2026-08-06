В Беларуси бывшая и нынешняя свекровь заявили в милицию на свою невестку

В милицию обратилась горожанка, заявившая, что у нее образовался огромный долг по микрозаймам. Выяснилось, что в гости в женщине заходила бывшая невестка. Под благовидным предлогом недавняя родственница взяла телефон экс-свекрови и оформила несколько микрозаймов на общую сумму 2300 белорусских рублей. Но на этом она не остановилась. Каждый раз, приходя в гости, чтобы закрыть старые микрозаймы, она открывала новые с высокими процентами.