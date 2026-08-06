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«Белавиа» за 7 месяцев выполнила более 10,5 тысячи рейсов — куда летали

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Национальный авиаперевозчик «Белавиа» за январь-июль 2026 года выполнил более 10,5 тысяч рейсов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Источник: Sputnik.by

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «Белавиа» совершила на 3,7% рейсов больше.

В авиакомпании также сообщили, что за семь месяцев текущего года было перевезено почти 1,3 миллиона пассажиров, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Грузооборот за эти семь месяцев вырос в 3,1 раза, а это 12,3 миллионов тонно-километров», — отметили в пресс-службе.

Полеты с самой высокой загрузкой

«Маршрутные предпочтения меняются вместе с сезонами — и это одна из интересных особенностей авиации», — говорится в сообщении.

Так, в топ-5 направлений по процентам загрузки кресел за первое полугодие входят Маттала (Шри-Ланка), Нячанг (Вьетнам), Санья (Китай), Стамбул (Турция), Тель-Авив (Израиль).

По итогам июля в топ-5 направлений по процентам загрузки кресел вошли Тель-Авив (Израиль), Батуми (Грузия), Уфа и Екатеринбург (Россия), Тбилиси (Грузия).

«В этом году авиакомпания также пополнила парк тремя Boeing 737−800, чтобы возможностей для путешествий становилось еще больше», — добавили в авиакомпании.

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