В Перми ищут 65-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Также поисковики обращаются к автомобилистам: «Если 3 августа с 15:40 до 16:30 вы проезжали по улице Революции (от перекрестка с улицей Островского до Средней дамбы) и у вас сохранилась запись с видеорегистратора, ее просят предоставить. Эти материалы могут помочь восстановить обстоятельства произошедшего», — сообщили волонтеры.