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В Перми ищут 65-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжаются поиски 65-летнего Юрия Удинцева. Мужчина ушел из дома на улице Островского 3 августа около 15:00 и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

По информации поискового отряда, пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы: на вид 60−65 лет, рост 168 см, среднее телосложение, карие глаза, темные волосы с сединой.

В день исчезновения был одет в ярко-оранжевую футболку, черные шорты и зеленые туфли.

Также поисковики обращаются к автомобилистам: «Если 3 августа с 15:40 до 16:30 вы проезжали по улице Революции (от перекрестка с улицей Островского до Средней дамбы) и у вас сохранилась запись с видеорегистратора, ее просят предоставить. Эти материалы могут помочь восстановить обстоятельства произошедшего», — сообщили волонтеры.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юрия Удинцева или имеет записи с видеорегистратора, просят сообщить по телефону 8 (922) 345−67−02 или 112.