Три рейса задержали в аэропорту Чкалова 6 августа

Наиболее продолжительная задержка коснулась рейса авиакомпании «Россия» в Москву. Вместо запланированных 09:40 самолет вылетит только в 13:40. Также перенесли отправление рейса авиакомпании Red Wings в Екатеринбург. Воздушное судно должно было подняться в небо в 08:40, однако согласно новым данным отправится в 12:15.