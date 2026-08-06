Белоруска, которую незаконно удерживали в Мьянме, вернулась на родину

Освобождение и возвращение на родину белорусской гражданки стало возможным благодаря тому, что белорусская дипмиссия вместе с МВД и внешнеполитическим ведомством Мьянмы провели комплекс мероприятий и установили местонахождение.
«В контакте с таиландскими правоохранителями и при непосредственном участии почетного консула Беларуси в Бангкоке была обеспечена безопасность белорусской гражданки при транзитном следовании по территории Королевства Таиланд», — сообщили в белорусском посольстве.
Там отметили, что обстановка в регионе, в том числе в Мьянме, остается непростой.
Белорусские дипломаты порекомендовали во избежание ситуаций, угрожающих здоровью и жизни, быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о «легком заработке» и трудоустройстве.