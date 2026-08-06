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Белоруска, которую незаконно удерживали в Мьянме, вернулась на родину

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Гражданка Беларуси, которую незаконно удерживали на территории Республики Союз Мьянма, благополучно вернулась на родину, сообщила белорусское посольств во Вьетнаме и Мьянме по совместительству.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Освобождение и возвращение на родину белорусской гражданки стало возможным благодаря тому, что белорусская дипмиссия вместе с МВД и внешнеполитическим ведомством Мьянмы провели комплекс мероприятий и установили местонахождение.

«В контакте с таиландскими правоохранителями и при непосредственном участии почетного консула Беларуси в Бангкоке была обеспечена безопасность белорусской гражданки при транзитном следовании по территории Королевства Таиланд», — сообщили в белорусском посольстве.

Там отметили, что обстановка в регионе, в том числе в Мьянме, остается непростой.

Белорусские дипломаты порекомендовали во избежание ситуаций, угрожающих здоровью и жизни, быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о «легком заработке» и трудоустройстве.

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