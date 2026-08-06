У пассажира, прилетевшего в Калининград из Египта, нашли партию контрафактных бейсболок

Партию контрафактных кепок обнаружили калининградские таможенники у мужчины, который прилетел в регион из Египта. 84 бейсболки заметили в ходе таможенного досмотра в багаже. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью.
Калининградской областной таможни.
На кепках красовались логотипы известных брендов, а вот разрешение на их использование предприниматель предъявить не смог.
Суд признал товары контрафактными, а мужчину — виновным в недекларировании товаров и незаконном использовании чужих товарных знаков.
Штраф составил более 36 тыс рублей, кепки были конфискованы.
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