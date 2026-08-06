Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У пассажира, прилетевшего в Калининград из Египта, нашли партию контрафактных бейсболок

Кепки оказались подделками под известные бренды.

Источник: Комсомольская правда

Партию контрафактных кепок обнаружили калининградские таможенники у мужчины, который прилетел в регион из Египта. 84 бейсболки заметили в ходе таможенного досмотра в багаже. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью.

Калининградской областной таможни.

На кепках красовались логотипы известных брендов, а вот разрешение на их использование предприниматель предъявить не смог.

Суд признал товары контрафактными, а мужчину — виновным в недекларировании товаров и незаконном использовании чужих товарных знаков.

Штраф составил более 36 тыс рублей, кепки были конфискованы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше